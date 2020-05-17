عجوز ايرانية تبلغ من العمر 91 عامًا تنتصر على مرض “كورونا”

2020/05/17 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت سيدة ايرانية تبلغ من العمر 91 عامًا من اهالي مدينة بابل في محافظة مازندران شمال ايران، من هزيمة فيروس كورونا المستجد بعد ثمانية أيام من رقودها في المستشفى.وشكرت السيدة الايرانية العجوز بعد تماثلها للشفاء الكوادر الطبية في مستشفى اية الله روحاني في مدينة بابل لجهودها المضنية في العناية بمرضي كورونا.وطالبت العجوز الايرانية […]

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