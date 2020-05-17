علماء بريطانيون يكشفون ما يفعله الهواء الطلق وأشعة الشمس في كورونا

2020/05/17 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد علماء بريطانيون، إن قضاء الوقت في الهواء الطلق وأشعة الشمس يمكن أن يقلل من خطر إصابة شخص بفيروس كورونا المستجد والمسبب لمرض (كوفيد_19).وطالب العلماء أن يسمح للناس بقضاء الكثير من الوقت كما يحبون في الهواء الطلق، طالما أنهم ملتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.وأضاف العلماء، أن هناك “خطر منخفض” لانتشار الفيروس بين الناس […]

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