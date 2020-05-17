ألأرض تتكلم عراقي

2 ـــ الأمهات العراقيات, شربن روح الخالد مع زلال دجلة الخير, ومن مراضعهن شربت الأجيال فجر تموز الوطني, وها هو الآن يصرخ غضبه انتفاضة شبابية, في شرايين مجتمع الجنوب والوسط, الذي يترجم الآن لغة الأرض, الى ثورة ستتسع لها جغرافية العراق, من زاخوا الشمال حتى فاو الجنوب, انها ارادة التاريخ تعلن, عودة الحق الى ارض الله في العراق, كل شيء في العراق سيعود الى نصابه, حتى الهويات الفرعية, سوف لن تجد ضرورة, في أن تتغول على اصلها, ولا حتى احزاب الطوائف العشائر, تجد ما يسمح لها ان تتمرد على وطن, ولا مشايخ ومراجع الوسطاء, يحق لهم ان يؤلهوا نفسهم بالألقاب, في غفلة من قيم السماء, انه العراق الآخر, الذي حملته الأرض في احشائها, يولد الآن ثورة تغيير واصلاح, على ارض تتكلم عراقي.
3 ـــ بالعراقي الفصيح, ستغني ارض المكونات التاريخية افراحها, ويفرش التاريخ عليها سفرة حضاراتها, ويسكب الجيل الجديد, في اقداح العراقة والحداثة عنفوان الحياة, وفي واقع جديد, تنهمر فيه شلالات ثورة شبابية, معجزة عراقية معدل اعمار ثوارها, بين الثانية عشر والثانية والعشرين, ارادة غير مسبوقة, ستمزق اسمال التطرف الطائفي العرقي, لترتدي الأرض هناك ربيعها, يزخر بالتآخي والتكامل الطوعي, من داخل خيمة المشتركات الوطنية, يندمج الأنسان والأنسان في شخصية نموذجية, حينها ستجد الهويات الفرعية, سكينتها في حضن الهوية الوطنية الجامعة.
4 ـــ ليس في الأمر خيال او ثمة وهم, انه ليس كذلك لمن يتهجى مضمون الأنتفاضة, فالجيل الجديد يحمل وصية اجداده, يواري ماض شبع موتاً, على مشاجب مستهلكات جيل سابق, امتهن الأنكسارات والأنتكاسات مع سبق الأصرار, من وعي الجيل الجديد وبسالته, ستولد الحياة ثانية, في عراق جديد, تستحقه الأجيال ويستحقها, جيل يرسم خطواته بدم شهدائه ولا نصدق غيره, امعجزة حقاً ان يشرق العراق من العراق, وشباب يثور من خارج شيخوخة الأحزاب المؤدلجة, وحاضر اخضر ينجب, منقطع الصلة بماض عاقر, وتولد الأشياء الجميلة, يدون حواضن التكفير والألغاء, نعم انه العراق, على ارض تتكلم عراقي
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