وكالة الأنباء السورية: هروب عدد من عناصر داعش من سجن الهول

2020/05/17 | 12:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت وكالة الانباء السورية الرسمية يوم الاحد ان عددا من عناصر داعش قد هربت من سجن الهول بريف الحسكة.

وقالت الوكالة في خبر نشرته ان عددا من عناصر التنظيم هربوا من السجن المذكور الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

واشارت الوكالة الى حدوث حالة استنفار في المنطقة.

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