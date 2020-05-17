شرطة ديالى تشكل لجنة للتحقيق باغتيال محامٍ وتحدد موعد نتائج التحقيق

2020/05/17 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد (17 أيار 2020)، تشكيل لجنة تحقيق فورية في اغتيال محامٍ بشمال شرق المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى أوعز بتشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة اغتيال محامٍ في أطراف ناحية العبارة (15كم شمال شرق بعقوبة)، الذي اغتيل مساء يوم أمس من قبل مجهولين".

وأضاف، أن "اللجنة التحقيقية ستعرض نتائج تحقيقاتها خلال 72 ساعة"، مؤكداً "وجود اهتمام أمني كبير بالحادثة من ناحية تعقب الجناة واعتقالهم، وإيضاح الحقائق للرأي العام حول ملابسات الجريمة".

وكان محامٍ، قد تم اغتياله أمس السبت قبل موعد الافطار في قرية نهر الشيخ في ناحية العبارة، من قبل عناصر مجهولة، بظروف غامضة في حادث هو الاول من نوعه في ديالى خلال 2020.

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد (17 أيار 2020)، انطلاق عملية امنية لتعقب خلايا داعش في محافظة ديالي.

وقالت الخلية قي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات فرقة المشاةالخامسة المتمثلة باللواء الرابع والسبعون ووحداته مع قوة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، إطلاق عملية امنية بين 3 محتفظات، عثرت خلالها على 4 أوكار لداعش.





وقالت الخلية في بيان، إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، صباح اليوم الإحد ١٧ آيار ٢٠٢٠ "عمليا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شرطي واصابة ضابط بنيران قناص تابع لداعش في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شرطيا قتل واصيب ضابط بنيران قناص داعشي في اطراف ناحية العبارة 14كم شمال شرق بعقوبة".

واوضح ال

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