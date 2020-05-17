2020/05/17 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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سانا: هروب عناصر بتنظيم داعش من مخيم الهول السوري

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعا لافتا جديدا للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد على أساس يومي، حيث انخفض هذا المعدل إلى 41 حالة.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصاب

بغداد اليوم- متابعة

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اعتزامه الطلب من البرلمان الإذن بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر إضافي بعد انتهائها في 20 مايو الجاري، في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا.

وأكد سانشيز، في مؤتمر صحافي، نقلته وكالة الأنباء ا

بغداد اليوم-متابعة

مهّدت "ناسا" المجال لنقاش عالمي حول المبادئ الأساسية التي ستحكم سبل إقامة وعمل الإنسان على سطح القمر وذلك بنشر القواعد الأساسية لمعاهدة دولية لاستكشاف الجرم تحت اسم اتفاقات أرتميس.

وتسعى "أرتميس" إلى تأسيس

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