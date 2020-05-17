انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا داعش في ديالى

2020/05/17 | 12:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد (17 أيار 2020)، انطلاق عملية امنية لتعقب خلايا داعش في محافظة ديالي.وقالت الخلية قي بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات فرقة المشاةالخامسة المتمثلة باللواء الرابع والسبعون ووحداته مع قوة من شرطة ديالى، وبإسناد مباشر من قبل طيران الجيش والوحدات الساندة من ابطال المدفعية والطبابة والاتصالات وهندسة الميدان نفذت عملية عسكرية لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية في بساتين المخيسة بناحية ابي صيدا". واضاف البيان :"قد تم العثور على وكر للارهابيين في بساتين الهورة وتفجير عبوتين ناسفتين على شكل جليكان 5 لتر اثناء البحث والتفتيش في هذه البساتين المكتظة، كما تم تدمير الوكر ومحتوياته وتفجير العبوتين عن طريق المعالجة".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد (17 أيار 2020)، تشكيل لجنة تحقيق فورية في اغتيال محامٍ بشمال شرق المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة، العميد نهاد المهداوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قائد شرطة ديالى أوعز بتشكي

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، إطلاق عملية امنية بين 3 محتفظات، عثرت خلالها على 4 أوكار لداعش.





وقالت الخلية في بيان، إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، صباح اليوم الإحد ١٧ آيار ٢٠٢٠ "عمليا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بمقتل شرطي واصابة ضابط بنيران قناص تابع لداعش في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شرطيا قتل واصيب ضابط بنيران قناص داعشي في اطراف ناحية العبارة 14كم شمال شرق بعقوبة".

واوضح ال

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