وزير الصحة الإيراني: تأجيل فتح المراقد والمزارات وإقامة مراسم يوم القدس بشكل محدود

2020/05/17 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة سعيد نمكي تأجيل فتح اماكن الزيارة الدينية والمراقد امام الزائرين الى ما بعد عيد الفطر.

وأوضح نمكي في تصريح، ان قرار التأجيل جاء للحيلولة دون تقاطر المواطنين على تلك الأماكن، والتسبب بالزحام في ظروف تتطلب الالتزام بالتوصيات الصحية والتباعد الاجتماعي الذكي، لافتا الى ان مراسم يوم القدس العالمي الذي تحتفل به ايران سنويا في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، ستجري هذا العام في المدن ذات الحالة البيضاء من حيث الاصابة بالمرض، ويستثنى منها المدن ذات الحالة الحمراء او الصفراء، ومن خلال اقامة مراسم رمزية من قبل الحرس الثوري بواسطة تسيير سيارات ودراجات نارية في مسارات محددة.

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