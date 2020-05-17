روسيا تسجل اقل من 4 آلاف اصابة بـ”كورونا”

2020/05/17 | 12:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مؤشر إيجابي جديد، شهدت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية موسكو لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا بأقل من أربعة آلاف حالة جديدة.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل 3855 إصابة جديدة بالعدوى في المدينة (مقابل 3505 إصابات في اليوم السابق) ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها […]

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