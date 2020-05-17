قطعات الجزيرة تلاحق بقايا داعش

2020/05/17 | 12:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قطعات محور قيادة عمليات الجزيرة عمليات أسود الجزيرة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق التي تستهدفها العمليات.

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