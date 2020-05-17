الحشد الشعبي: اغلقنا اهم ممرات تسلل داعش بين ديالى وصلاح الدين

2020/05/17 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاحد، عن اغلاق اهم ممرات تنظيم داعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقال الحسيني في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الانتشار الامني الاخير لقطعات الحشد الشعبي على الحدود بين ديالى وصلاح الدين اسهمت في اغلاق اهم ممرات تسلل داعش في منطقة الميتة التي كانت مصدر تهديد امني مباشر […]

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