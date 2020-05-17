محكمة الشعب ومحاربة الفساد

2020/05/17 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:فارس عبد الوهاب أمين على الرغم من وجود كم هائل من التحديات التي تثقل عمل الحكومة وتزيد من صعوبة مهامها إلا أن مسألة الفساد ومحاربته تبقى التحدي الأكبر الذي يعد...أكمل القراءة ←

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