امام ( الكاظمي ) اين يذهب ( ريع ) المنافذ الحدودية !

2020/05/17 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي أكثر من أربعة آلاف كيلومتر مسافة الحدود البرية الفاصلة بين العراق ودول الجوار..أطولها الحدود ( العراقية – الإيرانية ) إذ تتجاوز ألفا ومئتي كيلومتر وأقصرها مع...أكمل القراءة ←

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