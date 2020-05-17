الرسائل المُرجَعة من خامنئي إلى ترمب

2020/05/17 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي لم يعد خافيا أن النظام الإيراني محاصر ومحبط ومنهك ويعاني من مصاعب عديدة متنوعة، أهمها الشحة الحقيقية الكبيرة في السيولة النقدية التي جعلته عاجزا عن الوفاء بأهم التزامته الضرورية الداخلية تجاه مواطنيه،وبالكثير من واجباته التمويلية لوكلائه في الخارج، فراكمتعليه نقمةَ...أكمل القراءة ←

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