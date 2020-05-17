المغرب: كورونا يعود إلى بركان بعد أسابيع من الاستقرار

2020/05/17 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت مندوبية الصحّة بإقليم بركان، إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بعد استقرار الحالة الوبائية بالإقليم لمدة ثلاثة أسابيع.وارتفعت حصيلة الإصابات بـ”كوفيد-19″ على مستوى الإقليم ذاته إلى 40 حالة منذ بدء انتشار الوباء، فيما تماثل 35 شخصا للشّفاء، بينما استقرّ عدد الوفيات في حالتين، في حين يتابع العلاج حاليا ثلاثة أشخاص.وعلى مستوى جهة الشّرق التي […]

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