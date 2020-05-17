بلد الرافدين -العراق يتحول إلى بلد العجائب والغرائب .. الدليل والبرهان

2020/05/17 | 12:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.نجم الدليمي اولا..لا يوجد بلد في العالم يعيش الغرائب والعجائب من مثل العراق وخاصة بعد الاحتلال الامريكي للعراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم، اذ نصب الاحتلال الامريكي للعراق قوي ضلامية...أكمل القراءة ←

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