2020/05/17 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قطعات محور قيادة عمليات الجزيرة عمليات أسود الجزيرة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. قطعات الجزيرة تلاحق بقايا داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. قطعات الجزيرة تلاحق بقايا داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).