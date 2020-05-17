كسرا حظر التجول المفروض بسبب كورونا.. جندي سوداني يقتل مواطنين في الخرطوم

2020/05/17 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم في السودان إلى نحو 99 بالمئة في أبريل مقابل 82 بالمئة في الشهر السابق بسبب استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، بحسب بيان للجهاز المركزي للإحصاء.

وقالت هذه الهيئة السودانية السبت إن "معدل التغيير السنوي (التضخم) سجل في أبريل 98,81 بالمئة مقارنة ب81,64 في المئة في مارس بارتفاع قدره 17,17 في المئة".

وعزا ارتفاع معدل التضخم إلى استمرار زيادة أسعار الغذاء مثل الزيوت والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والخبز .

ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي وتشهد منافذ هذه السلع طوابير انتظار طويلة.

ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان في 2011، يشهد إقتصاد البلاد إرتفاعا في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.

وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة (350 كلم شمال العاصمة الخرطوم) نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز.



وسرعان ما اتسعت الإحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل 2019.

كذلك تعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو ستين مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات إقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017.



لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" ما يعرقل تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9,1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

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