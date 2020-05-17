خبير امني: زيارة الكاظمي للحشد رسالة اطمئنان لكنها قد لا تدوم

2020/05/17 | 12:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصف المحلل الأمني صباح العكيلي, الاحد, زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنها رسالة اطمئنان الا انها لن تدوم، مشيرا إلى ان وجود نية لدى الكاظمي بتغيير القيادات في الحشد والقوات المسلحة والاتيان بشخصيات تابعه له وللامريكان للهيمنة والسيطرة الكاملة على الملف الأمني.وقال العكيلي في تصريح لـ / المعلومة / , […]

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