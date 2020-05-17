2020/05/17 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أدان أمين عام جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، اغتيال القيادي في الجبهة، داود الحمداني، مساء أمس السبت،في منطقة العبارة شمال شرق ديالى، مبيناً أن اغتياله جرى "على يد فئة ضالة من مليشيات منفلتة" دون تسميتها.وقال النجيفي في بيان "بكثير من الأسى والغضب ينعى رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية استشهاد المناضل المهندس والقانوني داود سليمان نعمان الحمداني القيادي في حزب الحق المنضوي في جبهة الإنقاذ والتنمية ، والمرشح السابق للانتخابات في تحالف القرار العراقي".وأضاف: "استشهد المناضل الحمداني على يد فئة ضالة من ميليشيات منفلتة في محافظة ديالى"، مبيناً: "في الوقت الذي تدين جبهة الإنقاذ هذه الجريمة الوحشية ، والفعل الإرهابي الذي يطعن القانون والأخلاق والدولة، فإنها تطالب الحكومة والأجهزة الأمنية ببذل أقصى الجهود للقبض على المجرمين وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يتهم "ميليشيات منفلتة" باغتيال قيادي في جبهة الإنقاذ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي يتهم "ميليشيات منفلتة" باغتيال قيادي في جبهة الإنقاذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).