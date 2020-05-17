العثور على 3 اوكار لداعش جنوب بهرز

2020/05/17 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلنت خلية الاعلام الامني العثورعلى ثلاثة اوكار لتنظيم داعش تحتوي على عبوات ناسفة .وذكرت الخلية في بيان ان القوات الامنية في قيادة عمليات ديالى عثرت خلال تفتيش في قرى جنوب بهرز على وكرين للارهابيين يحتويات على عبوات ناسفة .واضافت :" ان القوات الامنية في ديالى ، باسناد طيران الجيش ، لاحقت فلول داعش في بساتين المخيسة بناحية ابي صيدا ،وعثرت على وكر آخر للارهابيين .

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