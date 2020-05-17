العثور على 9 عبوات ناسفة في صلاح الدين

2020/05/17 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الأحد العثور على (9) عبوات ناسفة (6) عبارة عن جلكان في قرية هديلة و (3) عبارة عن قنابر هاون 120 ملم في قرية سر جمل القريتين ضمن جزيرة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسحة منه، القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين وخلال عملية اسود الجزيرة […]

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