الجماعة الإسلامية: الديمقراطي مازال متمسك بقوة بفؤاد حسين للخارجية

2020/05/17 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكدت الجماعة الإسلامية الكردستانية , الاحد , ان الحزب الديمقراطي الكردستاني مازال متمسكا بوزير المالية السابق فؤاد حسين لترشيحة وزيرا للخارجية في الحكومة الحالية , مشيرة الى ان الأحزاب والقوى الكردستانية ليس لها دور في التدخل باختيار شخصية لحقيبة الخارجية كونها من حصة الديمقراطي.وقال القيادي بالجماعة النائب سليم همزة في […]

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