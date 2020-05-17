روسيا تسجل 9709 إصابات جديدة بكورونا

2020/05/17 | 12:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت روسيا اليوم الأحد، عن تسجيل 9709 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ارتفاعاً من 9200 إصابة في اليوم السابق.وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إن عدد الإصابات الإجمالي في البلاد بلغ 281752 حالة.وأضاف أن 94 مصاباً توفوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبهذا يصل عدد الوفيات الرسمي إلى 2631.وتجاوزت روسيا يوم […]

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