2020/05/17 | 12:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة قالت وكالة الانباء السورية اليوم الاحد ان عددا من عناصر داعش فرت من سجن الهول بريف الحسكة.وقالت الوكالة في خبر نشرته ان عددا من عناصر التنظيم هربوا من السجن المذكور الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد".واشارت الوكالة الى حدوث حالة استنفار في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استنفار في الحسكة بعد هروب دواعش من سجن الهول) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استنفار في الحسكة بعد هروب دواعش من سجن الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).