مدير صحة قاطع مدينة الصدر يدعو الى فرض حظر التجوال في المدينة لعدم التزام سكانها بالاجراءات الوقائية

2020/05/17 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مدير صحة قاطع مدينة الصدر باسم عبود، الاحد، الى فرض حظر التجوال في مدينة الصدر لعدم التزام سكانها بالاجراءات الوقائية الصحية.وقال عبود في حديث لـ”العهد” واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “واحدا من الاجراءات الطبيعية التي يجب ان تحدث في مدينة الصدر هو فرض حظر التجوال، فمنذ بداية الحظر وانتشار مرض كورونا لم

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