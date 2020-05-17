مقهى نيوزيلندي يرفض استقبال رئيسة الوزراء بسبب امتلائه بالزبائن

2020/05/17 | 12:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن التدابير الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد لا تستثني أحداً في نيوزيلندا حتى رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن التي رفض أحد المقاهي استقبالها التزاماً بقواعد التباعد الاجتماعي التي أقرتها بنفسها في البلاد.وحاولت أردرن مع خطيبها كلارك غايفورد ومجموعة أصدقاء دخول مقهى في العاصمة ويلينغتون السبت، لكنهم اضطروا لأن يعودوا أدراجهم بعدما اعتذر القائمون

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