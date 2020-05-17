أول تعليق نيابي عراقي على رفع سفارات أوروبية ’’العلم الملوَّن’’ في بغداد

2020/05/17 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق أمجد العقابي، النائب عن كتلة "سائرون"، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على رفع سفارات أوروبية، إلى جانب سفارتي بريطانيا وكندا، ’’العلوم الملوَّن’’ تضامناً مع المثليين، في العاصمة بغداد.

وقال العقابي في تغريدة عبر حسابه في تويتر، إن "تصرف غير مقبول ومرفوض من قبل الاتحاد الأوربي".

وأضاف: "المثليون انتم وأمثالكم و ليس للعراقيين".

وقامت، صباح اليوم الأحد، سفارات عدة دول أوروبية، من دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، في بغداد، برفع علم المثليين الملون تضامناً معهم، في اليوم العالمي لمحاربة رهاب المثلية.

وذكرت السفارة البريطانية في بغداد، عبر حسابها في تويتر، إنه "بالاشتراك مع السفارة الكندية والسفارة البريطانية في العراق، ننضم اليوم في بغداد مع بعثات الاتحاد الاوروبي حول العالم في رفع علم قوس قزح للاحتفال باليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية والتحول الجنسي وتسليط الضوء على حقوق المثليين/ات ومتحولي/ات الجنس ومزدوجي/ات الجنس".

وفي مثل هذا اليوم من عام 1990 أعلنت منظمة الصحة العالمية حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية، منهية بذلك أكثر من قرن من الزمان تم فيه اعتبارها حالة مرضية، ما جعل المجتمع الدولي اعتبار الـ 17/ أيار من كل عام، يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية الجنسية والتحوّل الجنسي.

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