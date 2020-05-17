مباريات الدوري الإسباني ستلعب في كل أيام الاسبوع والاستئناف سيكون الشهر المقبل

2020/05/17 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا إلى اتفاق جديد، بشأن عودة مسابقة الدوري الإسباني مرة أخرى في شهر حزيران المقبل.

وأكدت صحيفة "آس الإسبانية"، أن "الاتحاد والرابطة توصلا إلى اتفاق بعد سنوات من الاختلافات بينهما، حيث حسم روبياليس وخافيير تيباس الجدول الزمني لاستئناف بطولة الدوري الإسباني في شهر حزيران المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مباريات الدوري الإسباني ستلعب في كل أيام الأسبوع بما فيهم يوم الإثنين أيضاً، بهامش راحة 72 ساعة لكل فريق".

وسيتم الإعلان عن الاتفاقية، بمجرد أن يوقع عليها القاضي أندريس سانشيز ماغرو، أحد أكثر القضاة خبرة في كرة القدم.

وكان روبياليس يعارض من قبل فكرة اللعب يوم الإثنين لأنه يوم لا يفيد الجماهير، لكنه غير رأيه لأن الظروف تغيرت، خاصة مع إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة بسبب فيروس كورونا.

وتستهدف الليغا وفقاً لهذا الجدول الزمني، إنهاء البطولة قبل يوم 29 تموز، لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالأندية المشاركة في المسابقات القارية يوم 2 آب.

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