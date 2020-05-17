نائب عن البصرة يكشف حقيقة تقديم قائمة مرشحين لوزارة النفط إلى الكاظمي

2020/05/17 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نفى النائب عن محافظة البصرة، عامر الفايز، الأحد (17 أيار 2020) إرسال قائمة اسماء إلى رئيس مجلس الو...





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