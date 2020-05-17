شركات الطيران العالمية تلجأ إلى “الاستغناء” لمواجهة خسائر كورونا

2020/05/17 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم يعد أمام شركات الطيران إلا الاستغناء عن موظفيها كسلاح لمواجهة الانخفاض الكبير فى الرحلات الجوية والخسائر التي تكبدتها جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وتضرّرت صناعة الطيران في كلّ أنحاء العالم بشدّة جراء الجائحة، لأنّها تأثّرت مباشرة بإجراءات الحجْر وإغلاق الحدود.إلغاء 1400 وظيفة بالخطوط الجوّية التشيليّة وأعلنت شركة الخطوط الجوّية […]

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