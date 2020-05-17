التميمي يكشف عن خطة اتبعتها الوزارة للسيطرة على فيروس كورونا في خمس مناطق موبوءة

2020/05/17 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، عن خطة اتبعتها الوزارة للسيطرة على فيروس كورونا في خمس مناطق موبوءة في بغداد.

وقال التميمي في تصريح صحفي، أن الوزارة بدأت بمضاعفة أعداد الفحوص الميدانية في المناطق التي شهدت إصابات كثيرة، لاسيما في مناطق مدينة الصدر والزعفرانية والشعلة والبلديات والحرية، فضلا عن مناطق بمحافظة البصرة.

وتابع التميمي، أن عدد الفحوصات التي تجري حاليا يتراوح بين خمسة إلى ستة آلاف فحص يومياً، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيرتفع عدد الفحوصات الى عشرة آلاف في اليوم بالتزامن مع ما يصل للوزارة من اجهزة فحص جديدة.

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