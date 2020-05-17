الديمقراطي الكردستاني : انعقاد مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة

2020/05/17 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

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رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني، انعقاد مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك مباشرة.

واكد الدوبرداني توقيعه على طلب لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب كون الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج الى قوانين مهمة لعبور الازمة مبينا ان المعلومات الحالية تشير الى أن الجلسات ستكون بعد عيد الفطر مباشرة..



وشدد الدوبرداني على استعداد البرلمان لاستئناف جلساته.

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