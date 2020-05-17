حقوق الإنسان النيابية : تشريع قانون حرية التعبير مرهون بموافقة القوى السياسية

2020/05/17 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة حقوق الانسان النيابية أن تشريع قانون حرية التعبير مرهون بموافقة القوى السياسية.

وقالت عضو اللجنة يسرى رجب، إن تمرير قانون حرية الرأي والتعبير مرهون بموافقة الكتل السياسية، لافتة الى أن هناك حاجة ملحة لتشريع القانون بأسرع وقت ليعرف المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات.



وأشارت الى أن تشريع القانون بات ضرورة ملحة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي.

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