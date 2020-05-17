اجتماع ثلاثي في ديالى لبحث أمن خانقين

2020/05/17 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت حكومة ديالى المحلية، الأحد (17 أيار 2020)، عقد اجتماع ثلاثي لبحث أمن قضاء خانقين، بعد الخروق...





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