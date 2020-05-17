2020/05/17 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت حكومة ديالى المحلية، الأحد (17 أيار 2020)، عقد اجتماع ثلاثي لبحث أمن قضاء خانقين، بعد الخروق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اجتماع ثلاثي في ديالى لبحث أمن خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
أعلنت حكومة ديالى المحلية، الأحد (17 أيار 2020)، عقد اجتماع ثلاثي لبحث أمن قضاء خانقين، بعد الخروق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اجتماع ثلاثي في ديالى لبحث أمن خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اجتماع ثلاثي في ديالى لبحث أمن خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).