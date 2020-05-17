2020/05/17 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-ذي قار

أعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار، الأحد (17 أيار 2020)، وصول جهاز PCR لتشخيص المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير عام الدائرة، عبد الحسين الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذا الجهاز من ضمن تجهيز وزارة الصحة العراقية ومهداة من احدى الشركات العلمية، ومن منشأ فرنسي، وتم استلامه وسوف يتم تنصيبه من قبل الشركة المجهزة".

وأشار الى أن "المكان المخصص لتنصيب الجهاز تم تهيئته، فضلاً عن تدريب الكوادر المتخصصة للعمل على الجهاز".

وأضاف، أنه "في حال دخول هذا الجهاز بالخدمة الفعلية سيساعد الدائرة في اجراء أكبر عدد من حملات المسح الميداني، وفحص أكبر عدد من الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا".

ووصل عدد الإصابات الكلي في العراق، الى 3260 حالة إصابة، بينما مجموع حالات الوفاة بلغ 121 حالة، في حين بلغت حالات الشفاء الى 2126 حالة، أما عدد الراقدين الكلي بلغ 1013، بعد تسجيل 67 إصابة جديدة أمس السبت، بحسب بيان وزارة الصحة.

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد (17 أيار 2020)، تسجيل 94 حالة وفاة، و9709 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أن "9709 إصابة جديدة با

بغداد اليوم- بغداد

بغداد اليوم-الأنبار

أعلنت دائرة صحة محافظة الأنبار، الأحد (17 أيار 2020)، فرض حجر إلزامي على الوافدين العراقيين من الخارج، فيما أكدت أن من يمتنع عن الحجر سيتم تغريمه ويتم إحالته الى القضاء.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغ

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ، الأحد (17 أيار 2020)، شفاء 49 مصاباً بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي، في بيان، إنه "49 مصاباً بفايروس كورونا في صحة الكرخ اكتسبوا الشفاء التام".

وأضا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة ذي قار تعلن وصول جهاز PCR لتشخيص المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة ذي قار تعلن وصول جهاز PCR لتشخيص المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).