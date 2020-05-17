بالفيديو.. عمليات ’’أسود الجزيرة’’ التي انطلقت صباح اليوم لملاحقة عناصر داعش

2020/05/17 | 13:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

شرعت القوات الامنية، اليوم الاحد، بملاحقة عناصر تنظيم داعش في صحراء الجزير بمحافظة الانبار و...





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