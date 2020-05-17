شاهد.. هكذا علق رواد مواقع التواصل على الاعلام السعودي

2020/05/17 | 13:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقال ان الاعلام مهنة حساسة وخطرة حين يتعلق الامر بتشويه الحقائق وتزوير الوقائع والترويج لما هو مخالف للحقيقة والمنطق.قناة ام بي سي السعودية تبدو مصر...

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