وباء قديم جديد.. أشهر 5

2020/05/17 | 13:12 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد كثيرون أن نشر الأخبار الكاذبة يدخل ضمن حروب "الجيوش الإلكترونية" التابعة للكثير من الأحزاب العراقية المتنافسة فيما بينها - صورة: كوردستان 24

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