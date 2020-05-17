الإدارة الذاتية لـ الحل نت: شراء محصول الشعير متوقف حتى يتم تحديد التسعيرة وآلية الشراء

2020/05/17 | 13:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سلمان بارودو (الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية)، إنهم «يتجهون إلى حسم قضية شراء محصول #القمح بعد اجتماع يعقد مع ممثلي اتحادات الفلاحين».وأضاف المسؤول في تصريح لموقع “الحل نت”، إنهم «بصدد…

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