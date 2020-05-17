2020/05/17 | 13:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة #الحسكة ليلة أمس السبت، اندلاع حريق ضخم وسط سوق “المأمون”، ما أدى إلى تضرر 6 محلات تجارية بشكل كبير وخلف خسائر مادية تزيد عن 50 مليون ليرة سورية.وقال “حسين أحمد”، (أحد عناصر…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سوريا- حريقٌ داخل سوق تجاري بمدينة “الحسكة” وإتلاف المحاصيل قد يكون مفتعلاً) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سوريا- حريقٌ داخل سوق تجاري بمدينة “الحسكة” وإتلاف المحاصيل قد يكون مفتعلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).