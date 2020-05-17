البصرة.. ضبط 4 سيارات دون الموديل في ام قصر

2020/05/17 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد، ضبط أربع سيارات دون الموديل ضمن مخالفة تسجل في مركز جمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة .وذكرت الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “تم تشكيل لجنة مع الجهات الساندة في جمرك ام قصر الشمالي تم بموجبها فتح حاوية عدد واحد ( من الحاويات المتروكة ) تحتوي […]

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