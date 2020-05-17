النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ملايين الدولارات في البصرة

2020/05/17 | 13:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ضبطت هيئة النزاهة العامة عقدين تسبَّبا بهدر ملايين الدولارات في البصرة.واشار بيان للهيئة الى : وجود أخطاء فنية في تنفيذ مشروع تأهيل معمل الدرفلة والخدمات الهندسية في محافظة البصرة؛ ممَّا أدَّى لإلحاق الضرر بالمال العام، مبينة أن الكلفة الإجمالية للمعمل قاربت (40) مليون دولار. واضاف : ” تمكنت الهيئة من ضبط […]

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