بشير حداد : عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط ورواتب موظفي الإقليم حتى الآن

2020/05/17 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير حداد، إلى عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن النفط ورواتب موظفي الإقليم حتى الآن بين حكومتي إقليم كردستان وبغداد.

وقال حداد في تصريح صحفي، إن الفترة الماضية شهدت حوارات واجتماعات مكثفة بين الحكومة الاتحادية ووفد حكومة اقليم كردستان، تمت خلالها مناقشة جميع الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد لاسيما ما يتعلق بآلية تصدير النفط وتسليم المستحقات المالية للإقليم على أساس التفاهمات المشتركة بين الطرفين.

وأردف، أن تلك الحوارات تمخضت عن تشكيل لجان فنية للمضي بمعالجة تلك الملفات العالقة، معربا عن امله عودة المفاوضات من جديد بين الاقليم والحكومة الاتحادية الجديدة لاستكمال المباحثات السابقة، بهدف الوصول إلى حلول وتفاهمات جديدة والتوصل إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف.

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