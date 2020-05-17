الفايز : مهمة الكاظمي صعبة بسبب التركة الثقيلة التي ورثتها حكومته

2020/05/17 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو مجلس النواب عامر الفايز إن مهمة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي صعبة ومعقدة للغاية بسبب التركة الثقيلة التي ورثها من الحكومة السابقة.

وأكد الفايز في تصريح أن الضغوط الاقتصادية على العراق تراكمت بسبب إغلاق مرافق الأعمال والتجارة والحياة المالية، بسبب ما طرأ من أحداث على مستوى النفط، إضافة إلى جائحة كورونا، بينما يعاني البلد بالأساس من خللٍ بنيوي يتمثل في اعتماده على النفط فقط، مشيرا الى أن أي خلل في صادرات العراق النفطية تعني عدم قدرة البلد على التمويل وانعكاس ذلك مباشرة على المواطن.

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