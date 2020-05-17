وزارة الكهرباء تكشف عن اسباب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة في الفترة الاخيرة

2020/05/17 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، احمد العبادي، الاحد، اسباب انخفاض ساعات تجهيز الكهرباء في الآونة الاخيرة.وقال العبادي في تصريح صحفي، إن “أسباب عديدة أدت إلى تقليل ساعات تجهيز الكهرباء في الآونة الاخيرة”، مستدركاً أن “النقص في تجهيز الطاقة لم يكن بدرجة كبيرة”.وأوضح، أن “ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة ودخول بعض […]

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