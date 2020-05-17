انتشال خمس جثث من حادث مروري مروع في واسط وينقذ مواطنين اثنين

2020/05/17 | 13:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انتشل الدفاع المدني خمس جثث من حادث مروري مروع في واسط وانقذ مواطنين اثنين .وذكر بيان لوزارة الداخلية ، ان فرق الدفاع المدني في مركز النعمانية تمكنت من انتشال خمس جثث جراء حادث تصادم عجلتين على طريق النعمانية/ المالح ، الأولى نوع كيا حمل تقل المتوفين والثانية نوع سكانيا حمل، حيث […]

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