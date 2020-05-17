2020/05/17 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. خلية أزمة بابل تقرر عدم استيفاء أجور الكهرباء والماء من المواطنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/17 | 13:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. خلية أزمة بابل تقرر عدم استيفاء أجور الكهرباء والماء من المواطنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. خلية أزمة بابل تقرر عدم استيفاء أجور الكهرباء والماء من المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).