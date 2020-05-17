في بغداد .. امرأة تقتل زوجها وتضرم النار بجسده

2020/05/17 | 13:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت صحيفة القضاء بعددها الشهري الصادر اليوم الاحد اعترافات امرأة قتلت زوجها بمسدسه الشخصي واحرقت منزله في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وقالت الصحيفة انه بذريعة التحرش ببناتها من زوجها السابق ورفضه اعادة مبلغ من المال كان قد استدانه المجني عليه قبل مقتله بدات المتهمة الزوجة حديثها امام القاضي تحقيق محكمة الشعب مبررة اسباب قيامها بقتل زوجها ومن ثم حرقها الدار لاخفاء معالم الجريمة.

اعترفت المتهمة امام قاضي التحقيق قائلة: خططت للتخلص من زوجي الذي تحرش ببناتي الصغيرات من زوجي السابق أكثر من مرة بعد طالبته مرارا بالابتعاد عنهن الا انه كان يتصيد الفرص للتحرش بهن اثناء غيابي عن المنزل وبصورة متكررة.

واضافت ان المجني عليه "كان قد استدان مني مبلغا قدره اربعة ملايين دينار ومثبت عليه بوصل امانة لدي، وحين مطالبتي له بارجاعه قام بحرق الوصل ثم ضربني مهددا اياي بطردي وبناتي من المنزل".

واكملت بالقول "على اثر ما تعرضت له انا وبناتي خططت لقتله، وقد وضعت لذلك خطة عزمت على تنفيذها للتخلص منه تمكن في استخجام مسدسه الشخصي الذي كان في خزانة ملابسه".

وافادت "في وم الحادث ذهبت الى غرفتي واحضرت مسدسه الشخصي وسحبت الاقسام لأقف خلفه مطلقة النار على راسه كانت اطلاقة واحدة فارق الحياة على اثرها".

وتابعت "بعد ان تأكدت من موته جلبت بطانية وقمت بسحب جثته الى اسفل سلم الدار لأهب الى دار اهلي الواقعة في منطقة المحمودية، وبعد مضي يوم عدت الى الدار الذي ما ان دخلته حتى حرقت الجثة عبر وضعي اطارات قديمة بغية التخلص منها الا ان النيران سرعان ما انتشرت في ارجاء المنزل كافة ليحترق باكمله".

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