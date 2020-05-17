2020/05/17 | 13:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت السلطات الصحية الإسبانية خلال الساعات الـ24 الماضية أقل من مائة وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد ، لأول مرة منذ شهرين.وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأحد عن 87 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” (مقابل 102 وفاة في اليوم السابق) لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 27650.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسبانيا تسجل أقل من 100 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسبانيا تسجل أقل من 100 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).